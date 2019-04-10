【即市分析】內房股再獲國策加持　首選…

過去內地農村戶口的居民往城市發展，落戶城市是一個大難題！不過，今年開始這個問題將會得到解決。事緣國家發改委近日發布《2019年新型城鎮化建設重點任務》，要求今年內將全面取消人口100萬至300萬城市落戶限制；人口300萬至500萬城市則全面放開放寬落戶條件，其中包括全面取消「重點群體」的落戶限制。



資料顯示，目前人口超500萬的城市有13座，除北京、上海、廣州、深圳這四個超大城市，還有天津、重慶、武漢、成都、南京、鄭州、杭州、瀋陽、長沙為特大城市。據此次文件，未來除該13城外，其他城市都將全面放開放寬落戶限制。



如是者，相信會有助帶動二、三線城市的住屋需求，事關中國人最重要是自置居所，安居樂業，房地產市場的庫存有望加快銷售，對內房股股價起支持作用。



在內房股之中，兩大龍頭華潤置地(01109)及中國海外(00688)仍是首選之列的實力內房股。若然想針對二、三線庫存有望加快銷售的概念，則可留意綠城中國(03900)、新城發展控股(01030)、融創中國(01918)、龍湖地產(00960)、龍光地產(03380)、眾安房產(00672)及中國金茂(00817)。(地產發展板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



此外，被視為輕資產高息內房概念的內地物管股，股價表現已走先內房股，如中海物業(02669)周二(9日)股價再創52周新高，其他如彩生活(01778)、雅生活服務(03319)、碧桂園服務(06098)及祈福生活服務(03686)都有好表現。分拆自中國奧園(03883)的奧園健康(03662)勝在新上市冇包袱，可以納入「濕平」名單之列！



東方產經專欄作者司慕渢



─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

