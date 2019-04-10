港股格局：姚浩然建議投資者買入A股ETF

港股早上曾跌逾200點，其後跌幅收窄，究竟恒指未來走勢如何？時富資產管理董事總經理姚浩然表示，受IMF(國際貨幣基金組織)調低全球經濟預測的消息影響，導致港股下跌，雖然市場不太看好全球經濟走勢，但按上述的預測，全球經濟增長預測仍有逾3%，並非負增長，投資者毋須憂慮。



他指，市場仍有不少好消息，如主要央行寬鬆貨幣政策，內地減稅等，若資金流轉強，將有利股市穩步上升，投資者可留意香港的藍籌股，以及A股「入摩」所帶來的投資機會，包括A股ETF(交易所買賣基金)。



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