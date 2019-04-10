中國信通院：3月智能手機出貨量按年跌4.1%

中國信息通信研究院公布，3月份內地手機市場總體出貨量2,837.3萬部，按年跌6%，其中4G手機2,697.8萬部，跌3.9%，在同期手機出貨量中佔比95.1%。另外，2G及3G手機出貨量分別為138.7萬及0.8萬部。



3月份智能手機出貨量2,693.6部，按年跌4.1%，佔同期手機出貨量的94.9%，其中Android手機在智能手機中佔比達92.1%。



至於首3個月的內地手機市場總體出貨量7,693.1萬部，按年跌11.9%，其中4G手機7,331.7萬部，跌10.5%，在同期手機出貨量中佔比95.3%。2G及3G手機出貨量分別為357萬及4.5萬部。



首3個月的智能手機出貨量7,307.2萬部，按年跌10.7%，佔同期手機出貨量的95%，其中Android手機在智能手機中佔比92.4%。



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