港股格局：沈慶洪料29500點有支持

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股周三(10日)早段跌穿30,000點大關，主要受特朗普計劃向歐盟徵收關稅影響，因市場憂慮保護主義再次抬頭打擊環球經濟，加上大市成交未見配合，故料恒指暫時未必能再上衝收復蟹貨區，不過近期港匯有所轉強，料恒指跌幅不會太大，支持位29,500點；阻力位30,200點。



至於汽車股，觀乎3月數據，按月增長不俗，但因2月有新年效應，所以留意4、5月數據更為重要。他認為吉利汽車(00175)升上18港元後阻力大，要突破視乎數據好壞而定。



國泰君安証券(02611)折讓7.4%配售H股，集資逾27億元。他認為配股合理，因券商股受惠內地股市做好帶動股價累升不少，但滬綜指要再上衝並不易，因市盈率現時已達15倍，屬這10年的平均市盈率，料滬綜指在3,200點至3,300點徘徊。



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