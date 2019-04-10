加入對賭減息！貝萊德仍預期聯儲局下一步是加息

外電報道，全球最大資產管理公司貝萊德亦警告，投資者對聯儲局降息過於自信。該公司仍預期聯儲局下一步是加息，故此對美國國債持審慎態度。



貝萊德全球首席投資策略師Richard Turnill發表報告指，儘管市場預期到2020年底前會有將近兩次的降息，但相信聯儲局只會按兵不動一段時間，下一步利率行動應該是加息。

美國國債近期反彈，雖然仍是不錯的對沖產品，但更青睞短期債券和抗通脹債券。



美國10年期國債孳息率已從3月創下的2019年低點2.34%反彈至2.52%，但仍遠低於去年3.26%的峰值。Turnill表示，這主要由於美國抵押貸款等市場投資者搶購美國國債以對沖其投資組合，但這種類型的買盤很少會對市場產生長期影響。在這種情況下，增持美國國債前要予以耐心。



日前，富達國際基金經理George Efstathopoulos亦認為，聯儲局下一步是加息而非降息；並警惕通脹風險。



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