【即市分析】李寧仲值唔值得追？

東方產經專欄作者股博士：港股上破3萬點後本來企定定，不過隔晚美股唔生性，外圍轉炒歐美貿易戰，突然風頭火勢，投資氣氛當然降溫，不過見恒指都唔算跌得太急，反而可趁抖氣睇定有乜實力股可以收集。李寧(02331)近幾個月升得唔錯，尤其是大市回調佢都唔落，加上幾間大行先後出報告唱好，值得望望。



先睇基本面，早前多隻體育用品股派發成績表均有驚喜，而李寧(02331)去年多賺39%，並恢復派末期息8.78分人民幣，佳績對股價確起推動作用。值得留意，雖然其主要股東非凡中國(08032)一度配股套現逾17億元，但對股價影響比想像中細。



大行報告方面，最新就有摩根大通赴上海進行李寧分店的渠道調查及出席其秋冬訂貨會後，指對其看法更正面，主因是旗艦店吸引客路增加，其他分店效益亦提升，而電商渠道滲透率增加，故上調該股19至21年盈利預測1至4%，目標價上調至15.6元，投資評級為「增持」，且為內地體育用品股首選。此外，高盛及麥格理早前亦分別上調該股目標價至14.2元及13.6元，似乎大行睇法普遍都幾正面。



當然，股價升跌最能反映市場睇法，該股股價自去年10月在6.33元見底回升，之後拾級而上，基本上冇乜調整過，MACD牛叉持續，走勢利好，故可伺機在10日線約12.6元水平吸納，目標價14.8元，跌穿12元止蝕。

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