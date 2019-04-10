歐盟容克︰希望歐美貿易休戰經受得起白宮的twitter

外電報道，歐盟委員會主席容克在布魯塞爾表示，歐美貿易休戰正處微妙狀態，美國總統特朗普在社交媒體少說為妙。



他表示，歐美貿易局勢可能再度緊張，而特朗普喜歡用twitter發布令人措手不及的公告，有可能隨時破壞去年7月以來暫時擱置對汽車加徵關稅的貿易休戰。他諧稱，「我希望歐美貿易休戰能經受得起白宮的twitter」；「這很重要」。



歐盟成員國的特使周四(11日)將開會討論授權歐盟委員會與美國談判削減工業品關稅；談判授權是為了向特朗普展示歐洲在執行他與容克9個月前達成的政治協議方面有進展。歐盟稱有望在年內與特朗普政府達成貿易協議。



特朗普本周宣布計劃對110億美元的歐洲商品徵收關稅，原因是歐盟對空中巴士的補貼。歐盟則回應準備對美國商品採取類似行動。





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