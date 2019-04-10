漾日居三房戶加雙車位　連租約3780萬元沽

利嘉閣地產皇牌屋苑君臨天下分行(A組)助理分區經理王馗維表示，市場新近錄得九龍站漾日居3座高層G室成交，單位實用面積約1,136方呎，建築面積約1,480方呎，三房一套連工人套房間隔，外望可享部分海景。



單位原開價3,900萬港元連雙車位放售，經議價後減價約120萬元或約3%，近日以3,780萬元連租約沽出，折合實用面積呎價約33,275元，建築面積呎價則約25,541元。單位現時每月租金48,000元，期內買家享約1.5厘租金回報。



原業主於2009年12月以約1,798萬元購入上述單位，持貨約10年，今成功轉售獲利約1,982萬元，物業升值高逾1.1倍。



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