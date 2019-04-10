港元拆息︰隔夜息逼近3厘　1個月期升至2.05厘

2019年04月10日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息直逼3厘，升至2.96厘，為今年高位；1星期拆息升穿2厘，至2.57厘；1個月期亦升抵2厘，報2.05厘，亦創今年新高；3個月期升至1.97厘。

    10/4/2019
    隔夜 2.96250厘
    1星期 2.57857厘
    2星期 2.44714厘
    1個月 2.05429厘
    2個月 1.97786厘
    3個月 1.97714厘
    6個月 2.04701厘
    12個月 2.30250厘

    9/4/2019
    隔夜 2.03071厘
    1星期 1.98143厘
    2星期 1.95857厘
    1個月 1.78929厘
    2個月 1.78857厘
    3個月 1.83732厘
    6個月 1.94464厘
    12個月 2.24750厘

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