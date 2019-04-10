港元拆息︰隔夜息逼近3厘 1個月期升至2.05厘
2019年04月10日 11:24
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息直逼3厘，升至2.96厘，為今年高位；1星期拆息升穿2厘，至2.57厘；1個月期亦升抵2厘，報2.05厘，亦創今年新高；3個月期升至1.97厘。
10/4/2019
隔夜 2.96250厘
1星期 2.57857厘
2星期 2.44714厘
1個月 2.05429厘
2個月 1.97786厘
3個月 1.97714厘
6個月 2.04701厘
12個月 2.30250厘
9/4/2019
隔夜 2.03071厘
1星期 1.98143厘
2星期 1.95857厘
1個月 1.78929厘
2個月 1.78857厘
3個月 1.83732厘
6個月 1.94464厘
12個月 2.24750厘
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