【即市分析】聯想集團重拾強勢

東方產經專欄作者帥哥：港股連升兩日後，今早(周三)表現反覆，恒指現時主要在三萬關附近徘徊。大市氣氛轉差，惟聯想集團(00992)卻逆市突圍，即市創出7.48元的52周新高，現仍升5.7%報7.41元，成交配合升勢，暫已錄得逾4億元，值得望多兩眼。



集團最新宣布對其Think System和Think Agile資料中心基礎設施產品組合實施一系列升級。與此同時，英特爾(Intel)正式發表第2代Xeon伺服器處理器，而15款聯想Think System伺服器和5款Think Agile設備將由英特爾第2代Xeon伺服器提供支援，消息帶動股價上揚。



事實上，聯想集團基本面不俗，集團第三財季業績虧轉賺2.33億美元，扭轉上年同期蝕2.89億美元。隨着其業務轉型成效逐步顯現，盈利表現有望持續改善，難怪吸引資金目光。



該股最近兩個月主要在6.8元樓上高位整固，近日重拾強勢升穿7.4元阻力，14日RSI動力增強，料股價短線整固後有力再試高位，目標價上移至8.4元，10日及20日線支持約7元不宜有失。

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