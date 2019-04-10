【大行報告】滙豐唱好騰訊　目標價升至438元

滙豐研究發表報告，維持對騰訊控股(00700) 「買入」投資評級，目標價由原來的412港元上調至438元。騰訊股價曾升1.25%，高見388.4元，並帶動港股跌幅收窄。



除了滙豐外，瑞信亦給予騰訊「買入」投資評級，目標價維持428元。麥格理看法最樂觀，給予目標價為494元。



滙豐報告指，內地恢復進口遊戲審批，將會為騰訊2019財年盈利帶來積極作用，公司已有兩個海外遊戲版號獲批，包括《權力遊戲》及《戰爭儀式》，今年來獲批的遊戲數目達10個。



此外，市場憧憬《絕地求生》及《要塞英雄》等熱門遊戲亦能獲批，滙豐將騰訊2019至2021年的淨收入預測分別上調2%、1%及8%。此外，微信流量的變現情況進一步改善，此因素尚未在市場充分反映，故看好其投資前景。



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