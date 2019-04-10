737 Max機型安全問題未作披露　波音面臨集體訴訟

美國波音公司面臨法律訴訟的風險飆升，外電報道，波音面臨投資者的集體訴訟，根據投資者向芝加哥聯邦法院周二(9日)的提訴，波音隱瞞737 Max的安全問題，將「盈利和增長放在安全和誠信之前」；在整個集體訴訟期間，波音股價因重大信息遺漏而虛高。



該機型5個月內發生兩宗墜機事故，共造成346人死亡。訴訟指，波音「通過宣傳其增長前景和盈利能力，提高業績指引，並堅持認為737 MAX是最安全的飛機」；而該公司的核心業務商用飛機部門的可持續性對投資者造成誤導。



另方面，如果調查發現波音對兩宗墜機事件負有責任，波音可能將向乘客家屬支付高額賠償。法律專家表示，第2宗空難可能會造成更大損害。這是因為原告將爭辯第1宗空難悲劇應引起波音警覺，令其認識到飛機存在一些危險問題並加以修復。



目前波音停飛禁令可能持續至4月底或更長時間。





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