【午市重點睇】港匯高見7.83　1個月期拆息升穿2厘

●美匯指數於97.05水平上落，港匯高見7.8305，至約4個高位，離岸人民幣(CNH)續在6.72水平上落，圓匯企111.1，英鎊企1.305，歐元在1.126徘徊。金價稍回至1,302美元。布油跌至70.6美元，紐油見64.08美元。道指期貨窄幅上落。



●恒生指數三萬關失而復得，半日跌125點或0.42%，報30,031點，主板成交逾573億港元。國企指數升77點或0.65%，報11,737點。 https://bit.ly/2P1g5oi

-騰訊控股倒升，曾高見389元。

-內銀內險股拖低大市。

-汽車股倒升。



●【即市分析】

-聯想集團重拾強勢。 https://bit.ly/2G3A55G

-李寧仲值唔值得追？ https://bit.ly/2uXGvy5

-內房股再獲國策加持，首選... https://bit.ly/2uTcFL2

-維他奶未升完，下站睇... https://bit.ly/2D3Qbvu

-係咪要趁高沽貨？開得淡倉未？ https://bit.ly/2KoyvRi



●港股格局︰沈慶洪料29,500點有支持。 https://bit.ly/2D8wceS



●A股快報：滬綜指半日跌0.39%，深成指跌0.27%，創業板指跌0.71%。 https://bit.ly/2ZadUUa



●中國商務部：對星馬日進口甲硫氨酸進行反傾銷調查。



●中國信通院：3月智能手機出貨量按年跌4.1%。



●亞洲股市：日股中段跌逾百點。 https://bit.ly/2uVQ7Jx

-澳洲皇冠獲悉永利煞停洽購，股價曾挫11%。



●國際貨幣基金組織(IMF)：全球經濟當前是一個微妙時刻。 https://bit.ly/2KkRM5R



●世界銀行行長馬爾帕斯︰全球經濟增長緩慢損害了滅貧工作。



●加入對賭減息！貝萊德仍預期聯儲局下一步是加息。



●日本3月份生產物價指數(PPI)按月升0.3%，預期升0.2%；按年增長1.3%，預期升1%。



●日本2月份核心機械訂單按月增長1.8%；預估為上漲2.8%。



●日本央行行長黑田東彥指出，央行將採取合適的措施，來保持市場對日圓的信任。



●波音公司面臨股東集體訴訟，因未披露737 Max機型安全問題。



●歐盟容克︰希望歐美貿易休戰經受得起白宮的twitter。



●中歐聯合聲明：目標2020年達成高水平的中歐投資協定。



●傳Uber月底IPO路演，集資約百億美元。



●觀塘恒安街項目：至少收18份標書。 https://bit.ly/2U3Vvoh



●人行第15個交易日暫停逆回購操作。

-人民幣兌每美元中間價為6.7110，較上日開市價續升32點子，呈兩連升。

-人民幣Shibor︰隔夜息飆至2.27厘。



●港匯高見7.8305。香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息直逼3厘，升至2.96厘，為今年高位；1個月期亦升抵2厘，報2.05厘，亦創今年新高。



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其他精彩新聞：【股民熱話】港股「慢牛」格 3大理由繼續持貨！

https://bit.ly/2X0CLrv



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