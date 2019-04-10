中交建：海外業務目標2020年佔比3成

中國交通建設(01800)財務總監彭碧宏在業績會上表示，今年新簽合同額目標增幅不低於8%，收入增長則不低於10%。



董事會秘書周長江補充，中國政府於去年下半年推出多項有利基建政策，對公司而言，是利好因素，強調有關增長目標已考慮今年經濟形勢，公司亦有信心能完成目標。



去年海外業務分別佔整體收入及新簽合同19%及18%，金額分別為139億及235億美元。他指出，目標2020年，公司海外業務佔新簽合同額、收入及利潤各佔3成，雖存在一定挑戰，但會努力發展。另外，正物色加拿大，巴西、歐洲等地的設計諮詢類企業，以配合海外業務發展。



至於公司承包的馬來西亞東海岸鐵路項目去年被馬國政府要求停工，周表示，正密切和馬國溝通，強調公司沒有放棄該項目，並在項目範圍、工程造價作適當降低，現已取得效果，並會繼續推進工程。另外，由於項目只處於前期設計及勘察階段，而預付款已收取，故不存在墊支情況。



他又指，公司仍會積極參與一帶一路建設項目。



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