【瑞通推介】資金追入恒指淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：歐美貿易關係緊張，加上國際貨幣基金組織下調美國今年經濟增長預測，道指隔晚下跌190點或0.7%，收報26,150點。



恒指周二(9日)先跌後升，曾高見30,222點的近10個月高位，收報30157點，升80點(或0.3%)，周三(10日)早段曾回調逾200點，失守三萬點大關，但由於近日累升不少，或可先視作技術調整。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾6,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,800萬元，反映投資者預期港股調整將至，資金周三早段追買恒指熊證及認沽證，或認為調整仍會持續。



有券商唱好中國鐵塔可受惠中國5G商業化推出，並料其今年首季純利將按年大增逾兩倍，加上有基金早前增持股份，加強市場信心，刺激股份周二急漲近8%，收報2.18元，盤中更創2.2元上市新高，是周二表現最佳國指成分股。股份兩日累計大幅上升14%，兼成交配合，技術走勢向好。不過股份周三早段最多回吐逾3%，曾跌穿2.1元。另留意公司將於下周三(17日)公布今年首季業績。周二有逾1,900萬元資金淨流出其好倉，為近期最多，淡倉同日則錄逾160萬元淨流入。



吉利汽車3月份總銷量按年升3%，按月升49%；今年首季總銷量則按年減少約5%。券商對數據各有看法，令股份周二曾升近半成，最高見18元，及後升幅逐步收窄，最終收報17.32元，升幅近1%，但仍連升第7日。股份周三早段曾跌逾3%，回至16.72元，其後倒升。周二該股港股通錄淨流出約5.18億元；輪證資金流方面，周二有65萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄73萬元淨流入。



內地股市近日高企，南方A50周二亦走勢靠穩，收報15.42元，連升4個交易日，14日RSI已升上70以上的超買水平。周三早段於15.3元水平整固，後市留意能否再上試近日高位15.56元。周二有逾510萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄77萬元淨流入。



儘管騰訊控股近日被基金減持，加上有調查指旗下遊戲《王者榮耀》的用戶正流失，新遊戲《完美世界》下載量亦下跌，但該股周二仍以接近全日高位的383.6元收市，升0.9%，再創逾8個月新高。周三早段曾隨市回軟，暫守380元水平。周二有逾1,700萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾1,300萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

鐵塔貼價、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿4.2倍。



吉汽貼價、中短期購證(27119)，行使價17.38元，2019年8月到期，實際槓桿4.9倍。價外、中短期沽證(27220)，行使價14.1元，2019年9月到期，實際槓桿3.7倍。



南方A50貼價、短期購證(28648)，行使價16.02元，2019年6月到期，實際槓桿11.1倍。輕微價外、中年期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿5.5倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿8.5倍。輕微價外、短期沽證(25958)，行使價360.2元，2019年6月到期，實際槓桿12.1倍。



聯想價外、中年期購證(29005)，行使價8.68元，2019年12月到期，實際槓桿5.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(69649)，收回價29,510點，槓桿比率47.5倍。N類熊證(68193)，收回價及行使價30,500點，槓桿比率40.5倍。



吉汽牛證(66391)，收回價14.2元，槓桿比率5倍。



南方A50牛證(69701)，收回價14.1元，槓桿比率11倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率16.1倍。



騰訊牛證(58032)，收回價362.2元，槓桿比率14.5倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率14.4倍。



石藥牛證(64855)，收回價13.6元，槓桿比率4.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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