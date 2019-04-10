樓價UPDATES：西貢連租約盤備受追捧

西貢盤源稀少，連租約盤備受追捧，同區投資者議價數小時後，便決定連約租買入匡湖居兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●西灣河嘉亨灣2座高層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，望小海景，以2.52萬港元租出，實用呎租50.6元。



●筲箕灣形薈1A座低層H室，實用面積281方呎，開放式戶，以1.4萬元租出，實用呎租49.8元。



●灣仔囍匯2座中層D室，實用面積339方呎，開放式間隔，以928萬元獲承接，實用呎價27,375元。



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九龍區

●九龍站漾日居3座高層G室，實用面積1,136方呎，三房間隔，享部分海景。原開價3,900萬元連雙車位放售，經議價後減價約120萬元或約3%，以3,780萬元連租約沽出，實用呎價33,275元。



●長沙灣昇悅居5座中低層A室，實用面積378方呎，一房間隔，以733萬元成交，實用呎價19,392元。



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新界區

●沙田帝堡城2座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，議價後以780萬元易手，實用呎價14,260元。



●馬鞍山新港城7座高層H室，實用面積551方呎，三房間隔，議價後以920萬元易手，實用呎價16,697元。



●西貢匡湖居3期A座湖暉閣高層C室，實用面積533方呎，兩房間隔，原開價700萬元，買賣雙方議價後，連同租約以678萬元成交，實用呎價12,720元。



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