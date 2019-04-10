【瑞銀推介】恒指三萬關整固　留意落後股份購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：今年以來恒指升幅達16%之多，個別貴為藍籌的重磅股的升幅有3至4成亦不少，但當恒指近日終於自貿易戰以來重上三萬點關口之後，仍有不少股份走勢非常落後。



其中小米集團因年初的股份解禁令股價急挫並曾跌穿10港元關口，即使近日股價回升，仍較年初有大約1成的跌幅。



至於中國移動則因為派息政策令巿場失望，而令股價在業績公布後挫約1成失守80元的關口，但近日已經在78元初步覓得支持，股息率亦重上4厘之上，4月以來得超過2,700萬元流入CALL輪博股價追落後。



另一個較多投資者關注的便是龍頭內銀股，即使恒指升幅達16%，招商銀行今年以來升4成，龍頭內銀股的股價仍相當落後，建設銀行今年以來僅漲7.1%，工商銀行更不足5%，若港股後巿要再試高位，巿場仍憧憬這兩隻恒指重磅股份可接力。



相關CALL輪精選：

小米認購證(29107)，行使價12.52元，2019年9月到期，有效槓桿約5.0倍。



中移認購證(14909)，行使價88.93元，2019年7月到期，有效槓桿約15倍。



建行認購證(15128)，行使價7.31元，2019年7月到期，有效槓桿約14倍。



工行認購證(19699)，行使價6.29元，2019年8月到期，有效槓桿約13倍。



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