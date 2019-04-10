衰退來臨！古根海姆大師：「墮落天使」衝擊　股市料冧50%

華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資官Scott Minerd的團隊報告指出，由於主要經濟指標惡化、孳息率曲線倒掛、貨幣政策收緊，未來24個月經濟出現衰退的可能性增加1倍以上。



Minerd的團隊負責管理超過2,000億美元的資產。報告指，下一次衰退不會像上次那樣嚴重，但可能比往常持續更長時間，因為境內外的政策制定者在應對經濟衰退方面的工具有限。雖然經濟衰退最早可能會在明年上半年到來，聯儲局的鴿派立場可能會延長當前的增長周期。



另外，由於企業負債比率高，加之「大規模墮落天使浪潮」，信貸市場在經濟低迷時受到的衝擊可能會比往常更大；由於當前的高估值，下一次經濟衰退時股市將處於深度熊市，料下跌40至50%。



墮落天使(Fallen angels)是指「投資級」債券被降級「垃圾級」，形成孳息率更高的固定收益產品，吸引投資者買入。



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