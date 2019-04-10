【即市分析】航運股靜靜起革命

東方產經專欄作者股博士：去年初中美爆發貿易糾紛，航運股首當其衝受到影響，拖累板塊一度受壓。不過，隨着相關利淡因素逐步明朗化，相關股份唔經唔覺已重上高位，中遠海能(01138)及中遠海運港口(01199)即市更齊齊創出52周新高，現仍分別升2%及1.2%。



中美剛剛結束第九輪貿易談判，雖然未達成明確的解決時間表，但雙方均宣稱取得進展，並承諾將繼續通過視頻會議進行談判。市場憧憬兩國貿易問題有望得到解決，有利航運股表現。



中遠海能去年雖然少賺95.8%，惟績後股價不跌反升，其後更節節破頂，反映市場對其業績轉差已有一定預期。至於中遠海運港口去年經調整純利則按年升42.9%至3.25億美元，摩根大通亦就此上調其目標價至10.5元，予其「增持」評級。



兩股近期已先後突破高位，部署上，由於中遠海運港口基本因素較佳，且現價估值仍處吸引水平，料股價整固後可進一步向上，不妨作為板塊首選，目標價先睇10.5元，8.5元為後市主要支持所在。

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