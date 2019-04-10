【高盛推介】留意條款較突出牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：觀察近期輪證資金流向，可見有不少投資者留意牛熊證，其中一個原因可能是近期大市於30,000點關口附近反覆上落，投資者亦在這段時間傾向更短線的部署，不太願意持有較長時間。



若以牛熊證作部署，產品被收回的風險相對較小，同時投資者可利用牛熊證槓桿一般比窩輪更高的特點，短線捕捉正股走勢。此外，牛熊證受引伸波幅影響亦較輕微。在近期波幅回落期間，牛熊證較為吸引。



在大市周三(10日)早段下跌情況下，投資者可多留意牛證，並可考慮從中選擇條款較突出的產品作部署。當中可留意 :



中移牛證(62260)，收回價77元，行使價76元，換股比率100，槓桿比率34.0倍，市場上槓桿最高牛證。



南方A50牛證(58211)，收回價14.78元，行使價14.68元，換股比率10，槓桿比率20.0倍，新上市、兼市場上牛證中槓桿最高之一。



港交所牛證(69026)，收回價271.08元，行使價269.08元，換股比率100，槓桿比率25.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



友邦牛證(69040)，收回價76.8元，行使價76.2元，換股比率100，槓桿比率22.2倍，新上市，貼價兼高槓桿。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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