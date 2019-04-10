【高盛推介】小米吉汽有資金留意　認購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(9日)逆市下跌約0.3%，周三(10日)早段跌幅擴大，暫時最低見11.42港元。公司董事長雷軍日前在社交平台表示，截至上月底，小米9系列已供貨超過150萬部。



另一方面，吉利汽車由上月29日起錄得7連升，累計升約17%。周三早段最低跌至16.72元後跌幅收窄，現時更出現反彈。公司公布上月數據，單月銷售12.5萬輛，按年及按月分別增長3及49%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署小米認購證，過去5個交易日共錄得約1,460萬元資金流入。而吉汽認購證周二則獲資金轉向，錄得約90萬元資金流入。



觀察近日小米認購證資金流向，可見市場關注行使價在12.5元附近，9月份到期的產品。投資者如看好，可留意當中能提供較高槓桿的購證(27650)，行使價12.52元，2019年9月25日到期，實際槓桿5.7倍，熱門條款產品中，槓桿最高。另可留意年期約5個月的低街貨小米購證(14634)，行使價13.75元，2019年9月4日到期，實際槓桿6.0倍，中年期兼低街貨5兌1認購證。



投資者如看好吉汽，現階段可考慮以貼價認購證作部署，當中可留意價外幅度約3%，年期約兩個月的購證(16809)，行使價17.79元，2019年5月28日到期，實際槓桿8.4倍，行使價17至19元間、1個月期以上產品中，槓桿最高。



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