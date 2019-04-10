3月「三辣稅」成交及涉及稅款齊飆逾六成！

據稅務局資料顯示，3月份涉及「三辣稅」有關成交約2,006宗，較2月急升62.6%，涉及稅收約15.83億港元，按月亦勁升約66%。而2018至2019財政年度間，有關物業稅收錄322.28億元，按年度微跌約4%，涉及物業成交錄32,495宗。



此外，上月要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅、以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅額，按月漲63%至約11.73億元。涉及物業成交共1,807宗，也上升約64.6%。



另買家印花稅買賣及金額相比2月亦大增59.6%及79.2%，錄得150宗及約3.74億元。須付額外印花稅的交易則按月再多7宗，3月錄49宗，稅額增約43%至約3,605.6萬元。



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