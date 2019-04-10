【大行報告】大和指中國鐵塔估值貴

大和發表研究報告指出，中國鐵塔(00788)過去兩日股價累升14%，相信主要因為有市場消息指公司正擴大與中國廣播電視網絡集團(CBN)合作，包括提供基礎設施租賃服務；大股東進一步增持股份；又有消息指公司與華為合作，以創新的低成本方案，去解決5G基站高耗電的問題。



上述3項原因中，該行相信，若與CBN合作的消息真確，會是公司最重要的發展，因CBN擁有700MHz頻譜，並曾表明有意進入無線市場。



大和認為，與CBN合作的消息對中國鐵塔是正面的股價催化劑，合作的細節相當重要，但因中國鐵塔的EV/EBITDA及PBV估值相當高，重申其「沽售」投資評級，12個月目標價1.36港元。



中國鐵塔最新跌2.7%，至2.12元。



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