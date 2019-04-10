特朗普向全世界說：我的貿易戰未打完！

外國傳媒報道，美國總統特朗普正在向齊集華盛頓、參加國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行春季年會的世界各地經濟決策者傳達一個訊息：我的貿易戰仍未打完，全球經濟要面對這現實！



特朗普周二(4月9日)威脅要對價值110億美元的進口歐洲產品加徵關稅，作為對空中巴士(Airbus)接受非法補貼的報復武器。IMF及其他一些人士指出，特朗普攻擊全球貿易體系所帶來的不確定性，會對企業投資和信心帶來不利影響。



回看特朗普周一在其社交媒體帳戶Twitter留言說：「WTO發現，歐盟對空中巴士的補貼對美國產生不利影響，美國現在將關稅計劃施加於110億美元的歐盟產品！歐盟多年來一直利用美國的貿易優勢，很快就會停止！」

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