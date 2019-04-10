樓價UPDATES：投資者新高價購奕翠園套三房

二手市旺，投資者紛紛出動，有投資者就以同類新高價1,180萬元，購入上水奕翠園套三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島2座高層D室，實用面積609方呎，套三房間隔，單位位於特色單位樓層，設有落地玻璃，可飽覽維港海景，市場罕有，剛以1,196萬元沽，實用呎價19,639元。



●筲箕灣形薈連錄兩宗租賃成交，分別為1A座中層B室，實用面積約為469方呎，以月租約21,000元成租，實用呎租約44.7元，另一個則為2座高層G室，實用面積約471方呎，月租約22,000元，實用呎租約46.7。



●鰂魚涌康怡花園N座中層15室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價900萬元，單位獲3組客競爭，最終願減10萬元以890萬元易手，實用呎價19,099元。



●北角豪廷峯2座中層D室兩房戶，以約1,180萬元易手，實用面積569方呎計，折合呎價約20,738元。



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九龍區



●九龍塘又一村花園B15座高層D室，實用面積803方呎，三房套房間隔，議價後以1,998萬元沽出，實用呎價24,882元。



●長沙灣泓景臺3座低層C室，實用面積約470方呎，兩房兩廳間隔，原業主叫價企硬的情況下，零議價下以860萬元連租約沽，實用呎價約18,298元。



●奧運站一號銀海5座低層連平台戶，實用面積910方呎，連大平台，獲同區用家承接，成交價約3,000萬元，實用呎價約32,967元。



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新界區



●上水奕翠園7座中層E室，實用面積1,022方呎，套三房間隔，獲投資者以1,180萬元購入，實用呎價11,546元，屬同類新高價，以單位市值租金約24,000元，料可享約2.4厘租金回報。



●上水名都1座中層D室，實用面積448方呎，三房間隔，以590萬元易手，實用呎價13,170元。



●粉嶺瓏山一號1座低層C室，實用面積約847方呎，三房套連工人套間隔，以1,150萬元零議價成交，實用呎價約13,577元，原業主持貨約5年，轉手帳面獲利約411.6萬元，賺價約56%。



●馬鞍山觀瀾雅軒4座低層A室兩房單位，望海景，原先叫價968萬元放售，經議價後減價76萬或約8%，以892萬元連車位沽出，實用面積586方呎計，折合呎價約15,222元。



●天水圍嘉湖山莊美湖居3座低層G室，實用面積544方呎，三房間隔，日前以560萬元易手，實用呎價10,294元。



●元朗錦綉花園M段第二街單號屋，實用面積約1,100方呎，三房間隔，約於6個月前放售，原叫價1,500萬元，經議價後微減20萬元或約1.3%，最後以1,480萬元易手，實用呎價約13,455元，原業主持貨約23年，帳面獲利約1,112萬元，賺價高逾3倍。



●元朗世宙三月錄得11宗成交，本月暫錄得1宗成交，單位為1座中層B室，實用面積426方呎，兩房間隔，叫價689萬元，零議價以689萬元沽出，實用呎價16,174元，原業主持貨約5年，帳面獲利275.1萬元，單位升值66%。



●元朗溱林2座中層A室，實用面積790方呎，套三房連儲物房間隔，附連車位，開價930萬元，新近零議價沽出，實用呎價11,772元。



●屯門邁亞美海灣4座高層F室，兩房間隔，單位附有裝修，望避風塘海景，開價560萬元，有上車客一睇即中，議價4萬元後，立即以556萬元購入，實用面積466方呎計，折合呎價11,931元。



●荃灣環宇海灣7座中層E室，實用面積498方呎，兩房間隔，享海景，以825萬元成交，實用呎價16,566元，新買家為用家，原居於外區，有感荃灣區交通及發展成熟，決定遷入。



●青衣曉峰園5座低層E室，套三房間隔，剛獲區內換樓客斥資938萬元承接，實用面積738方呎計，折合呎價12,026元。

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