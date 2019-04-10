華爾街殿堂級大佬：股牛或已死　應投資…

外國傳媒報道，在金融界地位舉足輕重、為市場引入動向技術分析的前美林市場策略師 Bob Farrell最近在一場會議中表示，目前金融市場結構出現變化，令到利用「圖表」分析市況更難。惟他認為，市場情緒仍是有用的預測工具，因人性始終不變。



或許香港投資者不太認識Bob Farrell，他除了引入「圖表派」分析，亦在美林經紀部門任職數十年，經歷了1960年代後期、1980年代中期，以及1990年代末期的熊市，也經歷了1973至1974年熊市，以及1987年10月的單日特大股災。



如今他認為，在2008年後，過去十年股市發生很大變化，一些市場必看的技術指標像是失靈了，沒有發出預期的訊號，雖然很難指出具體原因，但這可能與交易自動化和「被動投資」有關。



舉例來說，去年底股市大波動時，傳統技術指標沒有預測到。他說：「(股市)深度通常會預警熊市或大幅下跌，但市場去年就突然跌市，之前沒有收到任何傳統警告訊號，而且大跌發生時，大家都覺得股市沒有大問題，因一切都在創新高。」



若以此推斷，他預期，接下來的十年可能不會再有股市「牛市」。不過，他強調，這不代表美股要立即大跌，反而應會再創新高，因去年12月「錯落車」的投資者會抱着「不能再錯過」的心態而高追。



因此，他認為現階段毋須過憂，惟一旦股市再創新高，投資者就要小心，因「怕錯過」的心態可能會導致「下一個頂部」。屆時要留意市場是否會有太多自滿情緒，因股市會在無預警之下轉向，圖表不能預測，這就是如今金融市場的演變。



若果股市十年無「牛市」，那應該投資甚麼？他預期，黃金「下一個十年會更好」。

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