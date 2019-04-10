靜待央行議息　歐股早段靠穩

歐央行議息結果即將出爐，歐洲股市三大指數早段靠穩，英國富時100指數持平，報7,424點；德國DAX指數升0.18%，報11,871點；法國CAC指數升0.15%，報5,444點。



最新數據方面，法國2月工業產出按年升0.6%，勝過預期。法國工業股普遍做好，標緻汽車升1.09%；施耐德電氣(Schneider Electric)升1.1%；意法半導體升1.13%；工業氣體供應商Air Liquide升0.5%。



個股方面，英國連鎖超市TESCO公布，截至今年2月止年度稅前盈利按年升29%；其股價升2.18%。



歐洲央行將於香港時間周三(4月10日)晚上公布利率決議，此前該行行長德拉吉曾建議重新考慮負利率政策。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm