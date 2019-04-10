美股之謎！首季10年最佳vs走資10年最多　靠乜升？

外國傳媒報道，目前美股出現了一個「世紀之謎」！事緣美股今年首季雖然創下10年最佳季度升幅，目前更有望再創新高，但同一時間，美股股票基金今年以來卻創2008年後最大撤資，究竟是甚麼力量推升股市？



回看2008年、2009年、2016年，當年開局首十周都出現股票基金撤資，同一時間美股亦錄得跌幅，故今次實在詭異。(本文附圖)



一些分析師認為，此異象或與企業回購股份有關，這因素撐起了本輪股市反彈浪所需的資金。不過，這解釋牽強，因單單靠企業回購，整體資金不足以帶起大市。



就此，野村證券量化團隊分析師Masanari Takada估計，或許與程式交易及系統趨勢興起，令市場被動地跟隨走勢買貨有關。換言之，股市升完再升，與電腦程式追入有莫大關係，同時反映這只是短暫追隨趨勢，只要股市向上動力減弱，程式買盤就會逐漸減緩，隨之而來就是隨時下跌。



值得留意的是，由於業績期關係，在3月25日至5月3日期間，75%的標普500企業將進入回購「休眠期」，往績預示會導致回購活動大跌約35%，而回購被視為美股升市最大推動力之一。



因此，Takada指出，後市的關鍵要看股市好倉/淡倉基金，以及全球宏觀避險基金的去向，一旦該些大戶仍作壁上觀，股市就真的會缺乏彈藥支持。

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