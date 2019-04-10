人口危機！再有日本便利店試行縮短營業時間

人口危機不再是危言聳聽！外國傳媒報道，由於日本各行各業均面臨嚴重人手不足問題，日本的全家便利商店重新檢視通宵營業，料2019年6月開始，於日本部分地區及時間，進行縮短營業時間的實驗。除東京外，亦擬在東北及九州實施。



全家將在大約270間分店試驗，營業時間設定在「清晨5時至凌晨1時、清晨5時至深夜12時，以及早上7時至晚上11時」，共3種形式。



事實上，全家並非首家企業有此試驗，日本7-Eleven在2019年3月下旬，已展開了營業時間縮短的實驗；LAWSON也預定在2019年7月左右，在部分店面的深夜時段進行無人營業實驗。



根據官方數據，截至2018年4月1日，日本包括外國人在內的14歲及以下兒童人口為1,553萬人，按年減少17萬人，為連續37年下降。性別方面，男孩為795萬人，女孩為758萬人。



綜觀全球32個國家或地區，兒童佔日本整體人口比例為12.3%，已連跌44年，較德國和南韓的13.2%及13.1%更低。相比之上，1954年日本兒童高峰期達2,989萬人。



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