【市後重點睇】港匯高位略回　道期靠穩

美匯指數回落至96.9水平，港匯由今年高位7.8305稍回，最新企7.837水平，離岸人民幣(CNH)守6.72，圓匯企111.1，英鎊企1.306，歐元升上1.127。金價報1,304美元。布油企70.8美元，紐油企64.2美元。道指期貨升39點。



●市後關注點

-19:45 歐洲央行公布議息結果

-20:30 美國3月消費物價指數(CPI)；歐洲央行行長德拉吉記者會

-22:30 美國能源信息署(EIA)發布政府版原油庫存周報

-周四凌晨02:00 美國聯儲局發布貨幣政策會議紀錄



●恒生指數三萬關失而復得，全日跌37點，報30,119點；汽車板塊爆升。https://bit.ly/2P1g5oi



●A股快報：滬綜指升2點，創業板指跌0.8%。https://bit.ly/2ZadUUa



●亞洲股市：日股收跌百點，索尼回吐2.4%。https://bit.ly/2uVQ7Jx



●歐央行議息結果即將出爐，歐股早段靠穩，英國富時100指數持平，報7,424點；德國DAX指數升0.18%，報11,871點；法國CAC指數升0.15%，報5,444點。



●【股匯攻略】日圓轉強要咁做！https://bit.ly/2KoFI3M



●【即市分析】

-航運股靜靜起革命。https://bit.ly/2KCNFTd

-建行弱勢點做最值博？https://bit.ly/2uWezdN



●【大師午間教路】睇實守唔守到29800。https://bit.ly/2FVYoSM



●上海市發改委：長三角將誕生新自貿區。https://bit.ly/2YYdKip



●上海自貿區率先試點取消證券公司等外資股比限制。



●衰退來臨！古根海姆大師：「墮落天使」衝擊，股市料冧50%。https://bit.ly/2G8AvI6



●噪音太多？普京︰減產問題未有定論。



●外媒統計：港股市值超越日本，登上全球第3大市場。



●港元拆息周三普遍上揚，套息交易平倉推升港元匯價高見7.8305。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港匯弱勢難改，料數周後又重新逼近7.85水平。



●中交建：海外業務目標2020年佔比3成。



●觀塘恆安街項目：已截標，暫收至少18份標書。

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