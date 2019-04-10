中環超甲廈首季租金跌0.4%　四年半首見

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝稱，今年首季中環超甲廈平均呎租約165.2港元，按季下跌0.4%。該區上次出現按季回落為2014年第三季，即新數字為4年半以來首跌。他解釋，現時中資機構擴充步伐放緩，令租金走勢放緩，更出現見頂情況。



至於該區甲廈平均呎租約139.1元，按季持平。不過，若與去年同期比較，上述地區超甲廈及甲廈租金依然有增長，分別按年升2.7%及3.6%。



此外，他續稱，今年首季灣仔及銅鑼灣的寫字樓吸納量錄「負6.6萬方呎」，而九龍三個地區則錄正吸納量，其中九龍東錄約5.33萬方呎，而尖沙咀及九龍西則分別錄約4.39萬及2.4萬方呎。他解釋，由於九龍區有兩幢新寫字樓落成，令租務活動集中在該區，租戶更以保險行業為主。



各區待租率方面，他指出，首季灣仔及銅鑼灣的寫字樓待租率約7.1%，按季大幅增加約2.9個百分點。至於九龍東為15.3%，按季上漲2個百分點，區內租金走勢難以向上，估計有一定壓力。



舖租方面，戴德梁行執行董事及香港商業部主管林應威表示，尖沙咀及旺角的平均呎租分別約1,686及560元，分別按季增加1.1%及2.6%；銅鑼灣呎租約1,776元，按季漲0.6%。他預計上述三區上半年租金升幅約1至3%。



中環區則繼續回落，他指出，該區首季平均呎租約809元，按季跌1.6%，料上半年跌幅介乎3至5%。他續稱，貿易戰影響消費意欲，現時進駐核心區新商戶主要為化妝品店及藥房，而珠寶鐘錶等高檔零售商則未見擴充。

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