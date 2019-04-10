科創商機：迪士尼加入撼Apple　串流視頻燒錢戰激化！

網絡電視Netflix成功顛覆傳統媒體後，多家科企及媒體公司紛紛謀分一杯羹。繼蘋果公司(Apple)上月宣布推出原創電視服務Apple TV+，迪士尼料在本周四(11日)舉行的投資者日披露新串流服務Disney+詳情。惟分析員認為競爭激烈加上內容成本昂貴，新營運商未來數年盈利將受壓。



傳統媒體拓展自家網上串流頻道，惟發展成本不菲，包括需大量投資科技基建，並要聘請工程師，確保影片服務在不同平台暢順播放。迪士尼之前便收購BAMTech大部分股權，以取得串流技術。



至於投資內容更是長期的消耗戰。以哥倫比亞廣播公司(CBS)為例，旗下每月收費5.99美元的網上收費頻道CBS All Access，製作多套網上獨家的原創節目，當中，《星空奇遇記：發現號》的每集成本高達800萬美元，創史上最昂貴電視節目。



電視頻道Discovery預期今年的數碼投資約2億至3億美元，包括最新成立為高爾夫球愛好者而設的網上影像服務，亦在旗下有Netflix體育版之稱的Eurosport Player直播歐洲賽事。至於美國電話電報(AT&T)去年斥資850億美元收購時代華納之後，後者旗下HBO的製作預算增加了5成。



為籌備視頻串流服務，迪士尼首季度已損失1億美元，料第2季額外虧損2億美元，大部分來自網上體育頻道ESPN+。



MoffettNathanson分析員內桑森估計，迪士尼發展網上頻道，並放棄向競爭對手提供節目，減少了授權收入，今明兩年或共損失20億美元(約156億港元)。



然而，摩根大通估計Disney+可吸引1.6億訂戶，超過Netflix現時的1.39億，高盛上周四恢復追蹤迪士尼，給予142美元目標價。



迪士尼周一(8日)收報114.96美元，較2015年8月的121.69美元紀錄新高，相差不足7美元。



Apple最大股東、股神巴菲特亦對Apple搶攻視頻串流服務稍有保留，他稱現時已多個競爭對手，但用戶每日觀看節目的時間有限，一語道破該市場的困局。不過，他同時補充，Apple底子夠厚，能夠承受1、2次犯錯。



可以預計，眾多競爭對手狙擊下，現時市場領導者Netflix將備受壓力。Needham分析員馬丁形容Apple TV+是「Netflix殺手」，因為Apple不但資金充裕，更擁有9億死忠粉絲，享有最強的「網絡效應」，可透過iPhone向他們一站式銷售遊戲、新聞、音樂和電視節目。她指出，若Apple的新服務錄得230億美元收入，意味其內容預算可能是Netflix現時140億美元的2至3倍。



Hedgeye分析員弗里德曼以內容大戰升級為理由，3月初建議沽空Netflix，相信股份有3成下跌空間。惟Netflix股價周一收報361.41美元，今年仍累漲35%。

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