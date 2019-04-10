新興市場危機沒完沒了！呢個國家更不堪　10月底恐累街坊

外國傳媒報道，去年一度帶頭令新興市場陷入貨幣危機的阿根廷，目前情況毫無改善之餘，更有惡化迹象，或許10月底會「大爆發」，繼而再度拖累其他新興國。



由於貨幣貶值造成惡性通脹、政府實施緊縮政策，以及貧窮人口上升，令現任阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)民望近月插水，嚴重影響年底大選選情。



在政局及經濟皆不穩下，阿根廷貨幣披索兌每美元於上周五(4月5日)低見43.97，再創歷史新低，周一稍為反彈，見43.68，但仍為今年全球表現最差貨幣。



阿根廷作為南美第3大經濟體，惟經濟情況相當差。目前央行指標利率高達66厘，年度化通脹逾50%。在2018年第4季，經濟收縮逾6%，官方上月數據更顯示，貧窮率升至32%。



一連串差劣數據反映無論是現屆政府或央行，都十分憂慮在10月27日大選前會出現另一輪貨幣危機。



以目前狀況來看，民眾根本無可能在10月前能提高購買力，對主張民粹主義的前總統費南德茲(Cristina Fernandez)有利。在最新民調中，她的支持度與馬克里不相伯仲，一旦前者再次成為總統，將令阿根廷求助國際貨幣基金組織(IMF)的努力功虧一簣，屆時後果難以估計。

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