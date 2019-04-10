證監會公開批評郭子華違反《收購守則》下的交易限制及交易披露責任。



證監會指，合和實業有限公司與要約人在2018年12月5日就可能將合和私有化一事發表聯合公告。郭是要約人的一名董事的父親，而該名董事亦是要約人的其中一名最終實益擁有人，故在私有化建議中，郭是與要約人一致行動的人。



郭在2018年12月6日出售40,000股合和股份。由於他出售這些股份及沒有在適用時限內公開披露此事，故違反了《收購守則》規則21.2及規則22。郭已承認他違反了《收購守則》，及已同意對他採取的紀律行動。



證監會希望藉此機會提醒香港證券市場的從業員及有意利用香港證券市場的人士，在進行有關收購、合併及股份回購的事宜時，應根據兩份守則遵守適當的操守標準。如對《收購守則》的適用範圍有任何疑問，應盡早諮詢執行人員的意見。

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