【fb直播】恒指3萬關失而復得　市底真係咁強？

歐美貿易衝突升級，IMF又再下調今年全球經濟增長預測，隔晚美股向下，港股周三(10日)一度跌穿3萬點，不過低位拗上，3萬點心理關口失而復得，市底咁強咪做淡？港元拆息係咁升，使唔使提防？



騰訊(00700)獲滙豐唱好，指內地恢復進口遊戲審批，將會為今個財年盈利帶來積極作用，將目標價由412元調升至438元。企鵝仔先跌後回升，帶動指數跌幅收窄，直搗400元不是夢？



車股更加精彩！內地3月乘用車銷量按年再跌約12%，連跌10個月，不過車股低位反彈仲愈升愈多，吉利(00175)連升八日累升近兩成，車股真係轉勢？



聯想集團(00992)表明進入3S戰略階段，股價突圍創逾3年高位，宜家追入好唔好？



5G概念股中國鐵塔(00788)回吐，大和話估值貴叫沽，目標價1.36元，不過2元守得住，沽壓有限？



《東網Money 18》搵來中民證券(香港)研究部董事黃偉豪為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm