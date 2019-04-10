【fb直播】恒指3萬關失而復得 市底真係咁強？
2019年04月10日 16:46
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歐美貿易衝突升級，IMF又再下調今年全球經濟增長預測，隔晚美股向下，港股周三(10日)一度跌穿3萬點，不過低位拗上，3萬點心理關口失而復得，市底咁強咪做淡？港元拆息係咁升，使唔使提防？
騰訊(00700)獲滙豐唱好，指內地恢復進口遊戲審批，將會為今個財年盈利帶來積極作用，將目標價由412元調升至438元。企鵝仔先跌後回升，帶動指數跌幅收窄，直搗400元不是夢？
車股更加精彩！內地3月乘用車銷量按年再跌約12%，連跌10個月，不過車股低位反彈仲愈升愈多，吉利(00175)連升八日累升近兩成，車股真係轉勢？
聯想集團(00992)表明進入3S戰略階段，股價突圍創逾3年高位，宜家追入好唔好？
5G概念股中國鐵塔(00788)回吐，大和話估值貴叫沽，目標價1.36元，不過2元守得住，沽壓有限？
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