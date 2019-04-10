【名家筆陣】梁彥穎：大市高企 伺機沽期指

繼上2個星期前筆者就大市提供了一些看法，因市場反覆，遂繼續提供以下最新的看法來供讀者參考。



「在過去的2星期，澳元不斷在高位0.7125及低位0.7050窄幅徘徊，在高位沽出澳元的投資者或者未能夠有機會在0.7025至0.6925左右平倉套利，可以把平倉位略為提高至0.7050。同時間，未有建倉的投資者，仍可以在五月前在0.7100至0.7125左右沽出澳元，在0.7050至0.7025左右買回。」



「不看好英鎊走勢的投資者，亦可以在1.3250至1.3350左右沽出英鎊，之後在1.30以下買回，尤其不看好英國脫歐方案的人，更可以等待1.26左右才平倉套利。」



「孳息率曲線倒掛，標普500指數卻重返2018年9月份的高位，若果投資者想趁着美股或從高處調整一下，可在5月17日前，待標指上升至2,900至2,920點或以上出貨或沽空。若想沽空指數，可以將2,945點定為止蝕位，標指下望可回調至2,800至2,750點。」



「香港恒生指數期貨雖然繼續上升，但累積計算已經有一定升幅，投資者想趁着指數期貨或從高處調整一下，可待指數期貨上升至30,200至30,500點左右出貨或沽空。若要沽空指數，可以將31,000點定為止蝕位，恒生指數期貨4月下望可回調至29,400至28,400點。」



指數處於高位，加上市場瀰漫着樂觀情緒，往往就是出貨或沽空的好時機。若果投資者不能決斷地做出以上出貨或沽空的抉擇，也不要貿然在此等情況下大手入市。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



羽白資產管理財富管理總監 梁彥穎



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm