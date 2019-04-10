金管局向港產科企Welab發出第4個虛擬銀行牌照

事隔兩周再有機構獲發虛擬銀行牌照，香港金融管理局周三(10日)宣布，金融管理專員已根據《銀行業條例》向Welab Digital Limited，授予銀行牌照以經營虛擬銀行，牌照即日起生效。



金管局指，根據Welab的業務計劃，認為其服務預期可於6至9個月內正式推出，當局現時仍在處理餘下4份被甄選的牌照申請，進展良好。



WeLab是由前銀行家龍沛智創立的本地科創公司，分別在港及內地提供網上個人貸款服務，更由財庫局前局長陳家強出任資深顧問，曾表明獲批牌照後銀行將主攻不想「排隊」的年輕人，由開戶口、存款、信貸及理財等，一切服務均需於手機應用程式完成。



現時獲發牌機構還包括中銀香港(02388)夥科技公司的Livi VB；由渣打香港、電訊盈科(00008)、香港電訊(06823)及携程金融合資成立的SC Digital Solutions；以及眾安在綫(06060)及百仕達集團合資成立的眾安虛擬金融。

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