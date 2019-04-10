信銀國際廖群：內地首季經濟增長難高於6.4%

中美貿易談判仍在磋商，中信銀行(國際)首席經濟師廖群認為，兩國均有意願暫停貿易戰，達成協議的可能性較大。相信美國對中國貨品的關稅，不會由10%上調至25%，但暫時難以取消已經加徵的所有關稅。



去年中美貿戰揭幕後，內地企業「搶出口」的效應已於今年首季消退，不利出口以至經濟增長，預期內地第1季經濟增長難以高於6.4%。但他認為，若中美貿戰局勢緩和，內地經濟有望於第2季開始企穩，甚至回揚，預計內地全年經濟增長為6.4%。



至於內地會否繼續實施寬鬆政策，以刺激經濟，他指要視乎中美貿易談判發展及內地經濟數據表現而定，若然今年內地首季經濟僅錄6.2%增長，則很大機會再次降準。



今年以來中港股市升勢強勁，他稱，已部分反映貿戰樂觀預期，不過一旦兩國敲定貿易協議，將對金融市場帶來正面影響，屆時股市可以進一步上漲。



人民幣兌每美元去年一度跌近7算，他指受惠中美貿易戰緩和及美國停止加息影響，目前人民幣已回升不少。相信人民幣匯價走勢將趨向平穩，全年在6.6至6.7之間波動。



此外，港元匯價近日明顯轉強，惟他認為港元流動性仍然充裕，港匯上漲屬短期波動，料港匯年內仍有機會再下試7.85弱方兌換水平，逼使金管局入市干預。

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