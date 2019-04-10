全球經貿戰：傳中美討論開放「雲計算」領域

外國傳媒引述消息人士表示，中美談判代表正討論把「雲計算」領域做出的相關讓步，加到雙方貿易協議，這將擴大外資公司的中國市場准入。



其中一位消息人士表示，中國官員本周召集了微軟、蘋果公司，以及亞馬遜等公司代表開會，詳細討論相關提議。另一位消息人士透露，討論內容包括可能取消對遠程計算服務提供商與中國本土公司組建合資企業的要求。由於相關談判未公開，兩位人士均不願具名。



中國在2017年頒布了一部全面的《網絡安全法》，加強了對收集和傳輸中國用戶數據行為的控制，並潛在地給予政府獲得外資公司技術的更大權限。想在中國營運的外資雲公司被要求將技術授權給本土合作夥伴，並被迫將一些信息存儲在中國境內。



消息人士之前表示，目前討論的中美貿易協議草案，要求北京方面在2025年之前兌現相關承諾，如允許美國公司在中國全資經營等。這些是具有約束力的承諾，若不能兌現，則可引發美國報復。

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