【北水追蹤】買廣汽萬洲騰訊　沽吉汽建行

港股今日(周三)反覆整固，恒指收報30,119點，跌37點，主板成交1,126億元。港股通成交額約134億元，按日減少約4億元，佔主板成交額約12%，南下資金錄得淨流入18億元人民幣。



吉利汽車(00175)及建設銀行(00939)繼續成為北水沽售對象，其港股通分別錄得淨流出約1.95億元及2.76億元。中國平安(02318)及中國金茂(00817)亦分別錄得淨流出約1.9億元及1.02億元。



萬洲國際(00288)及中國太保(02601)繼續吸金，其港股通錄得淨流入約2.3億元及1.32億元。此外，騰訊控股(00700)及廣汽集團(02238)亦分別錄得淨流入約1.96億元及2.14億元。



宣布先舊後新配股淨等集3.9億元的新高教集團(02001)，其港股通錄得淨流入3,022萬元。

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