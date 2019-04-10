【深度解構】股市首季升浪極不尋常　恐長熊開端？

全球股市今年以來「升到你唔信」，若持有股票，身家或許水漲船高。不過，升浪歸升浪，以「火車頭」美股而言，就出現了一個「世紀之謎」！事緣美股今年首季雖然創下10年最佳季度升幅，現時更有望再創新高，但同一時間，美股股票基金今年以來卻錄得2008年以來最大撤資，即個市愈沽愈高，究竟是甚麼力量推升股市？



回看2008年、2009年、2016年，當年開局首十周都出現股票基金撤資，同一時間美股亦錄得跌幅，故今次實在詭異。(本文附圖)



一些分析師認為，此異象或與企業回購股份有關，這因素撐起了本輪股市反彈浪所需的資金。不過，這解釋牽強，因單單靠企業回購，整體資金不足以帶起大市。



就此，野村證券量化團隊分析師Masanari Takada估計，或許與程式交易及系統趨勢興起，令市場被動地跟隨走勢買貨有關。換言之，股市升完再升，與電腦程式追入有莫大關係，同時反映這只是短暫追隨趨勢，只要股市向上動力減弱，程式買盤就會逐漸減緩，隨之而來就是隨時下跌。



值得留意的是，由於業績期關係，在3月25日至5月3日期間，75%的標普500企業將進入回購「休眠期」，往績預示會導致回購活動大跌約35%，而回購被視為美股升市最大推動力之一。



因此，Takada指出，後市的關鍵要看股市好倉/淡倉基金，以及全球宏觀避險基金的去向，一旦該些大戶仍作壁上觀，股市就真的會缺乏彈藥支持。



【不要再信「圖表」了】

其實，除了「愈沽愈高」的謎團外，「圖表」也出了問題！在金融界地位舉足輕重、為市場引入動向技術分析的前美林市場策略師Bob Farrell最近在一場會議中表示，目前金融市場結構出現變化，令到利用「圖表」分析市況更難。他認為，要洞悉大市去向，只能觀察市場情緒，因人性始終不變。



或許香港投資者不太認識Bob Farrell。他除了引入「圖表派」分析外，亦於上世紀在美林經紀部門任職數十年，經歷了1960年代後期、1980年代中期，以及1990年代末期的熊市，也經歷了1973至1974年熊市，以及1987年10月的單日特大股災。



如今他認為，在2008年後，過去十年股市發生很大變化，一些市場必看的技術指標像是失靈了，沒有發出應要有的訊號，這可能與交易自動化和「被動投資」盛行有關。



舉例來說，去年底股市大波動時，傳統技術指標沒有預測到。他說：「(股市)深度通常會預警熊市或大幅下跌，但市場去年就突然跌市，之前沒有收到任何傳統警告訊號，而且大跌發生時，大家都覺得股市沒有大問題，因一切都在創新高。」



若以此推斷，他預期，接下來的十年可能不會再有股市「牛市」。惟他強調，這不代表美股要立即大跌，反而短期內可能會再創新高，因去年12月「錯落車」的投資者會抱着「不能再錯過」的心態而高追。



因此，他認為現階段毋須過憂，惟一旦股市再創新高，投資者就要小心，因「怕錯過」的心態可能會導致「下一個頂部」。屆時要留意市場是否會有太多自滿情緒，因股市會在無預警之下轉向，圖表不能預測，這就是如今金融市場的演變。



若果股市十年無「牛市」，那應該投資甚麼？他預期，黃金「下一個十年會更好」。



【股市最悲冧50%？】

除了Bob Farrell，管理資金規模高達2,000億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd亦警告，由於主要經濟指標惡化、債券孳息率曲線倒掛，以及貨幣政策收緊，未來24個月經濟出現衰退的可能性增加1倍以上。



他指出，雖然下次衰退不會像上次(2008年)那樣嚴重，但可能較以往持續更長時間，因央行及政府應對經濟衰退的工具有限。雖然他預期，經濟衰退最早可能會在2020年上半年到來，但聯儲局的鴿派立場可能會延長經濟增長周期。



他又預計，由於企業負債比率高，信貸市場在經濟低迷時受到的衝擊可能會較以往更大，加上股市估值高，當下次經濟衰退來臨時，股市恐會處於深度熊市，跌幅可達40至50%。



回看他於2018年起看淡股市，去年7至8月連番呼籲投資者盡快沽貨，為股市最後逃生機會，10月警告1987年股災陰霾重現，結果股市跌到12月。



Scott Minerd為美國著名投資大師，曾擔任華爾街大行高層，亦曾為紐約聯儲銀行「智囊」，為聯儲局貨幣政策提供意見。

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