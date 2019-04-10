IMF是「明燈」？降全球經濟增測是股市爆升之時？

外國傳媒報道，投資研究機構Evercore ISI認為，國際貨幣基金組織(IMF)下調全球經濟增長預測的做法可能是錯誤的。



IMF周二(4月9日)將2019年全球經濟增長展望，從1月預測的3.5%下調至3.3%，為2009年金融危機以來最低水平。Evercore技術分析主管Richard Ross表示，IMF做出這預測之際，市場和世界經濟已呈現出復甦迹象，當回頭再看的時候，這會被視作一個逆向指標。



事實上，有迹象表明，全球經濟最糟糕的情形可能即將結束，例如中國經濟或已轉危為安，美國勞動力市場仍處於史上強勁水平，聯儲局轉向鴿派，亦正對整個經濟產生正面影響。



他又指出，中國/新興市場、新興市場貨幣、歐洲、銅、原油、資源，以及周期性股票紛紛上漲，這些都是經濟前瞻指標，反映IMF錯了。



另外，花旗亦發表報告指出，在IMF下調全球經濟前景後的6個月內，日本東證指數通常呈現正回報，因IMF下調預測時，市場情緒已普遍惡化，較易展開反彈。往績顯示，2012年10月IMF下調全球經濟增長預測後的6個月，東證指數漲逾50%；在2013年1月下調後的6個月內，該指數飆約40%。



今次IMF在周二將日本2019年經濟增長預測下調0.1個百分點，至僅增長1%，維持2020年增長0.5%不變。

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