聯交所股權變動資料顯示，東正金融(02718)於4月4日獲瑞信集團增持1,172萬股，最新持股數目6,847萬股。



中金公司(03908)於4月5日獲摩根大通增持200萬股，最新持股數目約1.38億股。



西部水泥(02233)於4月8日獲GIC Private Ltd增持240萬股，最新持股數目約3.8億股。



中國醫療網絡(00383)於4月3日獲聯合集團(00373)增持1,089萬股，最新持股數目約23.28億股。



中石化煉化工程(02386)於4月3日獲富達增持542萬股，最新持股數目9,113萬股。



利寶閣集團(01869)於4月8日獲Bright Creator Limited增持97萬股，最新持股數目約4.76億股。



新華保險(01336)於4月4日獲高盛增持138萬股，最新持股數目5,254萬股。



現代傳播(00072)於4月9日獲邵忠增持4萬股，最新持股數目約2.89億股。



環宇物流(亞洲)(06083)於4月9日獲羅慧儀增持30萬股，最新持股數目約1.26億股。



中國動向(03818)於4月3日獲陳晨增持200萬股，最新持股數目約1.67億股。



中電光谷(00798)於4月8日及9日獲黃立平合共增持423萬股，最新持股數目約17.99億股。



京投交通科技(01522)於4月9日獲宣晶增持66萬股，最新持股數目403萬股。



朗詩綠色集團(00106)於4月9日獲田明增持50萬股，最新持股數目約31.31億股。



百信國際(00574)於4月8日獲張雄峰增持455萬股，最新持股數目3,793萬股。



－－－



中創環球(01678)於4月8日被CENTRAL PROFIT GROUP LTD減持305萬股，最新持股數目約11.32億股。



中國石油股份(00857)於4月4日被摩根大通減持5,453萬股，最新持股數目約12.18億股。



中興通訊(00763)於4月4日被摩根大通減持223萬股，最新持股數目3,718萬股。



中盈盛達融資擔保(01543)於4月8日及9日被Dragon Pearl Hong Kong Investment Development Ltd合共減持49萬股，最新持股數目5,980萬股。



新東方在綫(01797)於4月4日被摩根士丹利減持210萬股，最新持股數目4,474萬股。



晶苑國際(02232)於4月8日被Matthews International Capital Management, LLC減持25萬股，最新持股數目約1.42億股。



未來世界金融(00572)於4月9日被Central Wealth Group Holdings Ltd減持3億股，最新持股數目約18.65億股。



民商創科(01632)於4月4日被Kaiser Financial Group International Ltd減持347萬股，最新持股數目6,986萬股。



濰柴動力(02338)於4月4日被摩根大通減持103萬股，最新持股數目9,652萬股。



領展房產基金(00823)於4月4日被摩根大通減持1,462萬股，最新持股數目9,360萬股。



中國資源交通(00269)於4月9日被馮浚榜減持175萬股，最新持股數目約8.01億股。



中芯國際(00981)於4月4日被趙海軍減持84萬股，最新持股數目277萬股。



宏華集團(00196)於4月8日及9日被任杰合共減持200萬股，最新持股數目9,482萬股。



網龍(00777)於4月4日及8日被曹國偉合共減持57萬股，最新持股數目33萬股。



路勁基建(01098)於4月9日被劉世鏞減持14萬股，最新持股數目46萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

