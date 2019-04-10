內地淘汰虛擬貨幣「掘礦」　影響有幾大？

中國發改委擬將虛擬貨幣「掘礦」活動(透過設備運算生產虛擬貨幣)，列為淘汰類產業，未來更可能會進一步禁止掘礦。而事實上，內地早已於2017年已禁止虛擬貨幣平台交易，但目前中國「礦工」仍是相關活動的主要參與者。分析認為，若內地落實禁止掘礦，不單止對礦工們造成影響，也會波及其他產業。



據外國媒體綜合不同的估算，來自中國「掘礦機」及「礦場」的運算能力，佔了全球大約四成至七成。而市面上的礦機，更是有九成半是由三大中國礦機生產商所製造，包括比特大陸、嘉楠及億邦國際。值得注意的是，這三家企業亦曾經尋求赴港上市，惟至今仍未成事。



由於內地的虛擬貨幣交易平台禁令，加上去年比特幣等虛擬貨幣出現大冧市，三大礦機生產商早前頻頻傳出裁員、虧損等消息。這次淘汰掘礦的建議，更是令礦機生產商的處境雪上加霜。



中國電子技術標準化研究院區塊鏈研究室主任李鳴表示，若掘礦真的被禁止，首當其衝的是以掘礦為主業的企業。一些企業可能會選擇到東南亞等地，尋找能源成本較低地區「掘礦」，也要面臨勞動力、產業轉移、環境成本等方面的風險及考驗。



目前中國的虛擬貨幣礦場主要集中在四川、雲南、內蒙、新疆等地，原因是掘礦機須要消耗大量電力，而這些地區的電力成本較低。據紐約時報引述業界人士稱︰「各種政策讓很多人(礦工)恐慌」，有不少人選擇出國。



若從能源企業的角度而言，「礦工出國」意味着少了穩定的客戶，對於售電量會造成一定影響。另外，礦機所用的運算核心－－電腦顯示卡的銷量亦料會受打擊。去年底幣價大跌後，不少礦工因掘礦已無利可圖，把礦機的顯示卡拆出來拋售。若中國的掘礦活動遭全面取締，對於NVIDIA這樣的顯示卡生產商也有不利影響。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm