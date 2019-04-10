摩通神級分析員：股市係高　但不要沽！因為...

外國傳媒報道，「貼中」油金2016年2月見底、2018年2月大冧市料美股向好、2019年1月料股市反彈浪僅開端、3月27日預言債息倒掛是股市爆升信號，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)最新表示，若想較準確地預測股市去向，絕不能單靠某些基本分析，因只能部分掌握股市的故事。



他指出，若投資者只關注貿易戰或聯儲局去年12月加息的意見，只會看淡股市，惟事實是股市今年以來一直上升。因此，觀察某些技術指標也是重要的，加上這些指標才能看到股市真正、全面的「大圖畫」。



他指的技術指標不是「圖表派」，而是觀察「槓桿」，因借錢炒賣才能放大股市升幅或跌幅，提供真正的方向。過去數月為何股市會在基本面看淡下而上揚？正因槓桿。



他舉例，去年12月美股大跌，主要原因是「極度深化」的去槓桿所致，而近月的大升市則是因風險胃納提升而令「槓桿」重臨。因此，投資者應要明白，「再槓桿」的威力可以很驚人，它是不會跟隨基本因素的。只要股市波動下降、倉位降到非常低的時候，配合「再槓桿」重臨，就能締造今年看到的巨大回報。假若單看基本因素是不能解釋升市。



科拉諾維奇作為主管「量化及衍生工具研究部」，專門用數據計算大市去向，最重要的是證明「行得通」，過去能多次成功預測大市走勢，並為他帶來不少殊榮。



也許上述都是廢話，大家最關心的是他目前如何預測呢？他說：「若從基本因素去看，過去兩個月的升浪是升凸了，股市不值得如此高。不過，事實就是股市會更高！因為股市再次返回非常、非常低的持倉及槓桿，並處於平均水平之下，為所有資產再上升帶來有利條件。當然，短期升浪是史無前例的，但這是否意味我們要畏高，而且立即拋售呢？不是！」



他再重申，預計巨大的回報會持續，雖然升得多總會有調整，但事實是升得高不代表要沽，因為槓桿仍然低於平均水平。以目前槓桿水平來看，真的很難有冧市，標指目標依然是3,000點。當然，這不是直線向上，中間總會有調整。

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