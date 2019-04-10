深圳華強北驚現！像真度最高的山寨AirPods 2

距離第一代推出至今兩年多，新一代AirPods 2終於在上月初面世，而幾乎在相差不到一個月的時間裏，深圳「翻版天堂」華強北商場亦推出一款「山寨」AirPods 2，無論是外觀還是功能，幾乎與正品無異。



山寨AirPods在華強北出現，本來不令人意外，但第一代的「山寨」AirPods，外觀與造工方面，一眼就可以分辨出真偽，所以對AirPods真貨基本上沒有任何影響。



然而，AirPods 2的山寨版卻幾可亂真，對真版的AirPods 2銷量可能出現災難式打擊。據了解，3月初在網上預訂的AirPods 2，要等到3月底至4月初才首批收到貨。現時在蘋果公司官網訂購要到5月上旬才有貨。因此，AirPods 2的銷情還是如預期般暢銷。



要購買「山寨」AirPods 2，除了親身到深圳華強北商場外，其實內地很多電商平台上都已有，部分賣家打着300、400元人民幣的價格和諸如「全新」、「原裝」、「原廠」、「正品」等類似描述。甚至有一部分賣家以「正品水貨(或其他地區版本)，與原裝原廠一樣」作為描述，以較標準價便宜幾百元人民幣的價格，如500元以下人民幣售賣「山寨」AirPods 2。



那麼，怎分辨真偽？以往當打開AirPods的耳機盒，如果你的iPhone彈出了配對窗口，那麼你至少可以確定這款是真的AirPods。不過，現時這方法可能行不通了，因為這款新推出的「山寨」AirPods 2，已支持擁有蘋果公司W1晶片的耳機所具備的獨佔功能——彈窗。與此同時，市面上也出現了一部分支持「彈窗」的Beats耳機。



這意味着普通用戶要鑑別真假AirPods 2或Beats耳機的難度多了不少。之不過，要分辨真與假，最簡單方法是價錢，真貨內地售逾1,200元人民幣起，假貨只賣500元人民幣以下。當然，若買來冒充真貨，虛榮心作崇的話又作別論。

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