港人要小心！最新國際金融騙案針對「出糧戶口」

國際金融騙案手法層出不窮，而且愈來愈精密，連防止惡意電郵的軟件也不能過濾，或許類似個案很快就會在香港出現，港人必須掌握最新情況，以免中招！



外國傳媒報道，位於美國中西部密蘇里州最大城市堪薩斯市(Kansas City)的中型非牟利兒童福利中介機構KVC Health Systems透露，每個月會收到2至3封由犯罪份子發出的偽造電郵，旨在轉移員工的「出糧戶口」，令薪金直接轉至犯罪份子手中。



該些電郵通常看似合法，難以第一時間分辨，並假冒目標公司內的行政總裁、首席財務官，或薪酬總監發出。普通員工收到電郵，只是不慎地即時回覆，就會中招。



KVC資訊科技總監Erik Nyberg說：「偽造電郵可能只會假冒管理層說，需要更新直接出糧戶口的資訊，抑或會問有沒有第2個出糧戶口。如果目標人物有回應，騙徒就打蛇隨棍上。」



值得留意的是，該些電郵文筆秀麗，不會有文法上的低級錯誤，亦不會有很多感嘆號，令防止惡意電郵的軟件不能分辨，輕易地就能逃過過濾程序，直接讓目標人物收到。騙徒會嘗試說服人力資源人員更改出糧戶口。Nyberg稱，KVC在少數個案中幾乎受騙，幸沒有將任何薪水轉移給騙徒。



有專家指出，這類的騙案有上升趨勢，因為很容易就能避過現存的技術過濾。再者，騙徒成功的機會也增加，因為他們不是要錢或轉移單據，僅簡單地「冒管理層之名」，要求更改銀行戶口。



至於為何目標是非牟利機構？或許因該些機構主要是「幫人」為主，多數會立即回覆電郵，而且沒有像財富500大企業般有專門培訓。



Nyberg表示，為應對偽造電郵，解決方法是向員工解釋，行政總裁永遠不會突然要求這些資料。



報道指出，上述個案是近月才發生。因此，港人也要多加關注騙案手法會否蔓延至亞洲地區。

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