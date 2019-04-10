歐美貿易摩擦升溫　法財長︰中國將漁翁得利

對飛機製造商的補貼使歐美貿易摩擦升溫，新一輪的貿易戰勢似隨時開打。惟法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)卻表示，全球兩大飛機製造商－－空中巴士(Airbus)與波音公司(Boeing)的爭端升級，只會讓中國的新興航空企業受益。



較早前，美國貿易代表署建議，對價值達110億美元的歐盟商品加徵關稅，作為應對歐盟補貼空中巴士的措施；其後外媒報道指，歐盟亦計劃就美國提供給波音的補貼作出報複。



勒梅爾表示，這場爭端是荒謬的，因為兩家公司在產業上相交織；許多零件上都要依靠對方。他又認為，兩大飛機製造商之間的鬥爭，只會令訂單落到中國的新興企業－－中國商用飛機手上。



去年12月，中國商用飛機研發的客機C919完成了首次試飛。



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