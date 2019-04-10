科技商機：全球最年長與最年輕的Apple應用程式開發者！

外媒報道，只有高中學歷的日本獨居婆婆若宮雅子（Masako Wakamiya）年前因為其研發的老人手機遊戲，在iOS平台上大受歡迎，結果獲得蘋果公司(Apple Inc.)CEO庫克接見，成為一時佳話。



近日，這位今年已年屆83歲的婆婆又再接受外媒訪間，她形容退休之前從來沒有接觸過電腦，退休後在家照顧自己的母親期間，為了與朋友保持聯繫，才開始接觸電腦。而現在，她已經成為全球最年長的程序員。



她表示，一開始學編程的時候甚麼都不懂，花了3個月，讓電腦在她早起後給她發一條信息，顯示「正子醬，早上好」，這讓她第一次感到設計的樂趣。



除了與朋友交流，若宮雅子發現現在的手機遊戲都是給年輕人玩的，而老年人也開始使用智能手機，但他們沒有遊戲。於是，她通過Facebook Messenger和Skype向年輕網友學習了iOS平台的Swift語言，並找另外一位朋友學習用Office做了美術素材，開始做起了遊戲。她結果用了大半年的時間，最後遊戲成功上線了。



《hinadan》是一個非常簡單的、只有兩個頁面的遊戲。為年長者和對日本傳統文化有興趣的人，創作出日本女兒節人形娃娃飾品擺放遊戲。在祭典當天擺上雛壇及人形娃娃是日本重要的慶祝活動。



該App自2017年2月在Apple Store上市以來，獲得5星的好評，在全球範圍內，目前約有5.3萬次的下載。遊戲雖然簡單，但卻鼓舞眾多IT從業者。



2017年，她受邀出席蘋果公司全球開發者大會，見到了蘋果的CEO庫克。



若宮雅子表示，日本是一個老齡化國家，四分之一的日本人的年齡已經超過65歲，她希望老年人能了解技術的潛在好處，尤其在建立新的聯繫和對抗孤獨時。



目前，她正管理一家名叫The Mellow Club的網上俱樂部，俱樂部的宗旨是在21世紀用信息技術為老人們創造有意義的生活，成員有450人，平均年齡66歲，橫跨日韓兩國。



她還有一個自己製作的日英雙語的個人網站，提供用Excel製作美術作品的教程，並分享她在旅遊途中拍攝的視頻和照片。



若說若宮雅子是全球最年長的程序員，那麼，9歲的澳洲小女孩Anvitha Vijay，成為2016年蘋果全球開發者大會（WWDC）年齡最小的參會者。她開發的幾款應用都是受妹妹啟發，其中一款應用名為Smartkins Animals，主要利用聲音和抽認卡幫助孩子們識記100種動物的名稱和聲音。



此外，Vijay還開發了功能類似的另一款交互式iOS應用，幫助他們認識顏色。



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