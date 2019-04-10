港股抽水160億後現異象　專家：預示未見頂

上市公司趁市旺集資，據東網統計，3月至今共有14間公司集體「抽水」合共超過160億元。不過，公司股價似乎未受嚴重影響，以周三收市價計，只有兩家公司的股價低於配售價。分析認為現階段企業抽水潮不會嚴重影響大市表現。



上述14間公司是透過配股及發行可換股債券集資，涉及金額共161.24億元，而國泰君安(02611)的集資額便佔近兩成。統計發現，以周三收市價計，公布集資計劃至今有一半公司的股價不跌反升，平均升幅超過一成。另外，撇除周三收市後宣布配股的中國動力(00476)，其餘13家公司中只有兩家股價低於配售價。



過往大市高位遇上企業抽水潮，總被投資者視為見頂散水先兆，但分析相信，香港市場目前有吸水能力，未感市況受到太大影響。第一上海首席策略師葉尚志指出，若港股市場流動性緊拙「似一潭死水」，企業頻繁集資的確會將市場抽乾，但觀乎目前整體水源充足，各國央行貨幣政策跟隨美聯儲轉向寬鬆，相信香港現時仍有不少「生水」。



他續指，日前國際貨幣基金(IMF)再度下調全球增長預測，唯獨較看好內地經濟增速升至6.3%，內地經濟可望或率先回穩，也有利於香港吸引海外資金，加上配股後大多企業股價未因此而下挫，依然守在配售價之上，認為現階段企業抽水潮不會嚴重影響大市表現。



國泰君安、新高教集團(02001)及中國動力同於周三正式公布配股詳情。國泰君安以每股16.34元配售1.94億股新H股，集資近32億元。配售股份佔公司擴大後已發行H股及全部已發行股本約13.94%及2.18%，配售價較周二收市價折讓約7.37%。集資所得擬用作補充資本金及增加營運資金。國泰君安周三收跌6.69%，報16.46元。



新高教公布，以先舊後新方式配售1.1億股，相當於擴大後股本約7.14%；每股作價3.57元，較周二收市價折讓約9.2%，集資近4億元。資金將用作償還債務及一般企業用途。值得一提，該公司於二月底被沽空機構狙擊，股價至今累挫逾22.6%，周三收報3.82元，跌2.8%。有市場消息指，是次配售獲超額認購逾3倍，公司相信配售可有助提高資本市場信心。



中泰國際發表報告，指出去年底止新高教手頭現金有4.1億元人民幣，銀行負債共12.9億元人民幣，未來一年內將要支付1.6億元人民幣收購款項，相信股價短期內將出現波動，維持「增持」評級，目標價4.4元。

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